(Grafico) – Così in campo Napoli e Atalanta, Conte schiera l’Under 23

Scott McTominay non è partito per Bergamo: tutto da rifare, l’infiammazione al tendine del gluteo – di nuovo acuta nel corso della trasferta di Marassi con il Genoa – non è ancora svanita, e dopo le sfide con il Como in Coppa Italia e la Roma salterà anche quella di oggi con l’Atalanta. La nuova missione, ora, è provare a riaverlo con il Verona, sabato al Bentegodi: al suo posto, a centrocampo, confermato Elmas al fianco di Lobotka, con Gilmour pronto a subentrare dalla panchina. Cambio obbligato in difesa per l’infortunio di Rrahmani: nel tris di centrali con Beukema e Buongiorno ci sarà Juan Jesus, al rientro dopo il turno di squalifica. Novità sulle fasce: a destra il prescelto è Mazzocchi, preferito a Politano, con Gutierrez a sinistra, di nuovo nel suo habitat di mancino dopo un po’ di esperienze sull’altro versante a piede invertito. L’ex Spinazzola, fuori nel secondo tempo con la Roma per questione di autogestione, come lui stesso ha spiegato dopo la partita lamentando un piccolo fastidio che comunque non preoccupa, partirà dalla panchina. Per finire, tridente inedito con Vergara e Alisson alle spalle di Hojlund. Tre cambi in totale dall’inizio, insomma, rispetto all’ultima uscita: JJ, Mazzocchi e Ali. Oggi, intanto, tornerà in città De Bruyne dopo quattro mesi. KDB è atteso dal Belgio, dove ha trascorso la prima fase del percorso di riabilitazione dopo il grave infortunio al bicipite femorale della coscia destra del 25 ottobre e l’intervento chirurgico del 29 ottobre ad Anversa, per iniziare la riatletizzazione. L’ultimo step prima del rientro in campo. Alla New Balance Arena di Bergamo, in virtù del divieto di trasferta imposto ai residenti in Campania, saranno un centinaio i tifosi del Napoli al seguito della squadra.

Factory della Comunicazione

Fonte e grafico CdS