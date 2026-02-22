Conte cerca un jolly Champions, la Juve offre la chance di aumentare il gap sul quinto posto

I l Como di Cesc l’ha fatto ancora: mercoledì ha influenzato la volata scudetto fermando il Milan a San Siro sul pareggio e mandando l’Inter a +7 e ieri invece ha battuto la Juventus allo Stadium mettendo sempre più in discussione la corsa Champions e gli altri slot europei, con tanto di autocandidatura forte e credibile. E offrendo al Napoli una chance importante: se oggi la squadra di Conte riuscirà a fare punti, incrementarà il vantaggio sulla Juve e sul quinto posto. Ovvero: è a +4 e potrebbe andare a +5 o +7. Uno scatto in piena regola. Una sorta di risarcimento parziale dopo l’eliminazione ai quarti di Coppa Italia. Detta così è una storia che entusiasma il popolo azzurro, certo, ma bisogna fare i conti con l’Atalanta, una delle squadre più in forma del momento: imbattuta nel 2026 in Serie A come solo Inter e Milan, reduce da sei vittorie e due pareggi e capace di collezionare 20 punti come neanche il Diavolo. Se la classifica riguardasse solo il nuovo anno, la Dea sarebbe seconda con 20 punti alle spalle dell’Inter (che però ha giocato due partite in più). Tra il Napoli e uno sprint Champions, insomma, c’è un napoletano: Raffaele Palladino, compagno di squadra di Conte alla Juve nel 2003-2004, l’ultima stagione prima del suo ritiro, e sempre sconfitto da Antonio nei tre precedenti. Due alla guida della Fiorentina, un campionato fa, e il terzo all’andata, al Maradona. All’esordio da tecnico dell’Atalanta: finì 3-1, ma Palladino chiuse la serata con un discorso pieno di fiducia sul futuro. Aveva ragione.

Factory della Comunicazione