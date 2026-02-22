CdS – Fantasia e velocità, in tre dovranno incidere in queste caratteristiche

Il nuovo attacco del Napoli che si è formato, dopo infortuni e cessioni dovrà concentrarsi ed incidere maggiormente in fantasia e velocità, è quello che Conte chiede e Alisson, Vergara e Hojlund. Il Corriere dello Sport scrive: “Ali il bahiano è l’asso appena pescato da un mazzo di mercato sigillato come a Las Vegas: appena arrivato, appena promosso titolare alla seconda apparizione in campionato dopo l’esordio in Coppa Italia e in campionato, con tanto di gol alla Roma. Un fulmine. In linea con la rapidità di gambe e pensiero dimostrate una settimana fa: oggi partirà a sinistra nel tandem di trequarti con Vergara, di nuovo a destra, alle spalle di Hojlund. In tre sommano 10 gol in campionato, quasi tutti di proprietà di Rasmus per un motivo molto semplice: ne ha giocate 21 finora ed è uno degli insostituibili, mentre Vergara è a quota 8 e Santos, beh, insegue appena la seconda. In tre dovranno aumentare il tasso di fantasia e velocità, l’imprevedibilità. L’impatto offensivo dimezzato dall’assenza di McTominay”.

Factory della Comunicazione