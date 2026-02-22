NewsCalcioRassegna Stampa

CdS – Fantasia e velocità, in tre dovranno incidere in queste caratteristiche

By Emilia Verde
0

Il nuovo attacco del Napoli che si è formato, dopo infortuni e cessioni dovrà concentrarsi ed incidere maggiormente in fantasia e velocità, è quello che Conte chiede e Alisson, Vergara e Hojlund. Il Corriere dello Sport scrive: “Ali il bahiano è l’asso appena pescato da un mazzo di mercato sigillato come a Las Vegas: appena arrivato, appena promosso titolare alla seconda apparizione in campionato dopo l’esordio in Coppa Italia e in campionato, con tanto di gol alla Roma. Un fulmine. In linea con la rapidità di gambe e pensiero dimostrate una settimana fa: oggi partirà a sinistra nel tandem di trequarti con Vergara, di nuovo a destra, alle spalle di Hojlund. In tre sommano 10 gol in campionato, quasi tutti di proprietà di Rasmus per un motivo molto semplice: ne ha giocate 21 finora ed è uno degli insostituibili, mentre Vergara è a quota 8 e Santos, beh, insegue appena la seconda. In tre dovranno aumentare il tasso di fantasia e velocità, l’imprevedibilità. L’impatto offensivo dimezzato dall’assenza di McTominay”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

All’andata con l’Atalanta, c’erano Lang e Neres con Hojlund

News

Montervino: “Napoli, come minimo il posto Champions”

News

Conte cerca un jolly Champions, la Juve offre la chance di aumentare il gap sul…

News

(Grafico) – Così in campo Napoli e Atalanta, Conte schiera l’Under 23

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.