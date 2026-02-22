NewsCalcioRassegna Stampa

Atalanta-Napoli, possibili cambi di formazione per Palladino

Il Napoli e l’Atalanta si affronteranno oggi per la ventisettesima giornata di campionato di Serie A, e per il tecnico della squadra bergamasca potrebbero esserci dei cambi nella formazione titolare. Tuttosport scrive: “Per affrontare il Napoli, Palladino potrebbe cambiare qualcosa. In difesa scalpitano Hien, Scalvini e Ahanor, in mezzo al campo uno tra De Roon ed Ederson potrebbe riposare a favore di Pasalic mentre a destra Bellanova si candida per tornare dall’inizio (Bernasconi o Zappacosta sulla corsia mancina). In avanti, a supporto del centravanti che potrebbe essere Krstovic e non Scamacca, Samardzic e Zalewski sono uomini di qualità favoriti per giocare dal primo minuto”.

