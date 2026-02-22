All’andata con l’Atalanta, c’erano Lang e Neres con Hojlund

Oggi il Napoli affronterà l’Atalanta di Palladino, in trasferta a Bergamo, ma all’andata la squadra partenopea aveva un attacco diverso. Il Corriere dello Sport scrive: “Il tridente inedito, dicevamo. Stravolto rispetto a quello che 92 giorni fa, il 22 novembre 2025, rovinò il debutto di Palladino da tecnico dell’Atalanta: con Rasmus, all’andata, giocarono Lang e Neres, uno e due gol per il 3-1 finale. Quella fu la prima di una serie di ottime partite dopo il crollo di Bologna, fu la svolta anche tattica. Una delle tante: il 3-4-2-1 varato all’epoca resiste, ma oggi Neres è infortunato e Noa è stato ceduto al Galatasaray. E indovina un po’, uomini nuovi e nuovissimi: Vergara, a novembre, era in panchina a riflettere sulla possibilità di trovare continuità altrove mentre Alisson era a Lisbona con lo Sporting. In un altro Paese”.

