Alisson, il nuovo spaccapartite in corso

L’attacco del Napoli, rivoluzionato dopo gli infortuni e le cessioni, è costituito da Hojlund, Vergara, e da Alisson, che si appresta a diventare lo spaccapartite in corso. Il Corriere dello Sport scrive: “Di Hoj e Antonio junior si sa tutto, mentre per Alisson comincerà un’altra sfida: strappare l’etichetta dello spaccapartite in corsa, cioè di giocatore capace di incidere prettamente sbucando dalla panchina. Quattro le sue reti stagionali in queste situazioni, tre con lo Sporting, ma il sospetto forte resta: non avendo praticamente mai giocato dal primo minuto se non in rarissimi casi di coppe (5), come avrebbe potuto lasciare segni? Conte scommetterà su di lui a occhi quasi chiusi”.

Factory della Comunicazione