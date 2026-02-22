NewsCalcioRassegna Stampa

Alisson, il nuovo spaccapartite in corso

By Emilia Verde
0

L’attacco del Napoli, rivoluzionato dopo gli infortuni e le cessioni, è costituito da Hojlund, Vergara, e da Alisson, che si appresta a diventare lo spaccapartite in corso. Il Corriere dello Sport scrive: “Di Hoj e Antonio junior si sa tutto, mentre per Alisson comincerà un’altra sfida: strappare l’etichetta dello spaccapartite in corsa, cioè di giocatore capace di incidere prettamente sbucando dalla panchina. Quattro le sue reti stagionali in queste situazioni, tre con lo Sporting, ma il sospetto forte resta: non avendo praticamente mai giocato dal primo minuto se non in rarissimi casi di coppe (5), come avrebbe potuto lasciare segni? Conte scommetterà su di lui a occhi quasi chiusi”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

CdS – Fantasia e velocità, in tre dovranno incidere in queste caratteristiche

News

All’andata con l’Atalanta, c’erano Lang e Neres con Hojlund

News

Montervino: “Napoli, come minimo il posto Champions”

News

Conte cerca un jolly Champions, la Juve offre la chance di aumentare il gap sul…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.