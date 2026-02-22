Addio al piccolo Domenico. Il Napoli giocherà col lutto al braccio

Il Napoli, che oggi affronterà l’Atalanta a Bergamo, sarà in campo col lutto al braccio, per ricordare il piccolo Domenico, morto ieri all’Ospedale Monaldi. Il Corriere dello Sport scrive: “Il Napoli onorerà oggi a Bergamo la memoria di Domenico, il piccolo angelo di Nola che ieri mattina è morto a due anni e mezzo dopo due mesi di ricovero all’Ospedale Monaldi. «La squadra giocherà con il lutto al braccio», la comunicazione del club. La sua struggente storia ha sconvolto di rabbia e tristezza l’Italia e il mondo: affetto da una grave forma di miocardiopatia dilatativa, Domenico è stato sottoposto a un trapianto il 23 dicembre ma il cuore, a causa di un’errata conservazione con ghiaccio secco, è giunto danneggiato da Bolzano a Napoli. La tragica scoperta, una volta eseguito l’intervento: oltre a non pompare adeguatamente, il cuore compromette anche altri organi di Domenico. Da quel momento comincia un altro calvario, ma lo sconvolgente caso esplode soltanto il 7 febbraio dopo le rivelazioni del quotidiano napoletano, Il Mattino. Martedì s’era accesa una speranza, con la disponibilità di un nuovo cuore, ma i medici hanno decretato l’impossibilità di un altro intervento. La Procura, dopo la denuncia della famiglia, ha aperto un’inchiesta”.

