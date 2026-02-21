Un minuto di raccoglimento per il piccolo Domenico su tutti i campi

Il Presidente C.R. Campania FIGC LND Carmine Zigarelli ha disposto un minuto di raccoglimento su tutti i campi di calcio per la scomparsa del piccolo Domenico , ricoverato all’Ospedale Monaldi di Napoli.

Il Presidente Zigarelli: “Esprimo a nome mio e dell’intero Consiglio direttivo, sincera vicinanza e sentito cordoglio alla famiglia. Ci stringiamo con grande affetto ai genitori. Il calcio dilettantistico e giovanile campano si ferma con un minuto di silenzio, condividendo un dolore immane”.