UFFICIALE- 24 i convocati dall’Atalanta per la sfida al Napoli
Sono 24 i convocati di Raffaele Palladino per la gara che l’Atalanta disputerà domani alle 15 con il Napoli. Recupera Ederson. Out Raspadori e De Ketelaere.
Portieri: Carnesecchi Marco (29), Rossi Francesco (31), Sportiello Marco (57)
Difensori: Ahanor Honest (69), Bakker Mitchel (5), Bellanova Raoul (16), Bernasconi Lorenzo (47), Djimsiti Berat (19), Hien Isak (4), Kolasinac Sead (23), Kossounou Odilon (3), Scalvini Giorgio (42), Zappacosta Davide (77)
Centrocampisti: de Roon Marten (15), Ederson (13), Musah Yunus (6), Samardzic Lazar (10), Zalewski Nicola (59), Pasali cMario (8)
Attaccanti: Krstovic Nikola (90), Scamacca Gianluca (9),Sulemana Kamaldeen (7),Vavassori Dominic (45)