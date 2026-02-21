Toma: “Doppie competizioni difficili senza rosa lunga. Su McTominay…”

“Me lo ricordo bene quel gol di Quagliarella contro di noi perché segnó da 44/46 metri e fu una rete bellissima.

Conte ed il doppio impegno? Se non hai 30 giocatori di top livello e lui queste cose le sa bene, si fa fatica. Immaginavo che lui volesse uscire sia dalla Champions che dalla Coppa Italia. Purtroppo è così, va in difficoltà. Bisogna cambiare tipologie di allenamenti, gestione della rosa e non solo.