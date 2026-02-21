NewsCalcioNapoli

Toma: “Doppie competizioni difficili senza rosa lunga. Su McTominay…”

By Emanuela Menna
0
A StileTv, nel corso della trasmissione Salite Sulla Giostra di Raffaele Auriemma, è intervenuto Antonio Toma, vice di Antonio Conte all’Atalanta.

Factory della Comunicazione

Me lo ricordo bene quel gol di Quagliarella contro di noi perché segnó da 44/46 metri e fu una rete bellissima.
Conte ed il doppio impegno? Se non hai 30 giocatori di top livello e lui queste cose le sa bene, si fa fatica. Immaginavo che lui volesse uscire sia dalla Champions che dalla Coppa Italia. Purtroppo è così, va in difficoltà. Bisogna cambiare tipologie di allenamenti, gestione della rosa e non solo.
Tutti gli infortuni del Napoli? All’Atalanta quando qualche calciatore non andava al massimo in allenamento lo mandava sotto la doccia. Io credo che in allenamento continui a lavorare sul 4-2-4 anche se in prima fase gioca con la difesa a tre.
Quando un calciatore si fa male deve andare in palestra a fare il recupero, poi quando passa, va sul campo e inizia a fare un lavoro personalizzato. Se Rrahmani è stato 20 giorni fermo non può fare tre partite consecutive appena rientrato.
McTominay doveva uscire subito appena accusato l’infortunio contro il Genoa, perché può aver peggiorato le sue condizioni. Lobotka è un genio, tiene i fili di tutti i calciatori.”
Potrebbe piacerti anche
News

Serie A, l’Inter passa a Lecce: 2-0 e allungo in classifica

News

Salvione: “Champions pesa. Anguissa? C’è ottimismo”

News

Prandelli incorona Vergara: “Ha la cazzimma di Insigne, è pronto per qualsiasi…

News

UFFICIALE- 24 i convocati dall’Atalanta per la sfida al Napoli

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.