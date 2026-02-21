NewsCalcioSerie A

Serie A, l’Inter passa a Lecce: 2-0 e allungo in classifica

By Emanuela Menna
L’Inter conquista tre punti pesanti in trasferta battendo il Lecce per 2-0 nella 26ª giornata di Serie A. Una gara rimasta in equilibrio per oltre un’ora, prima di essere decisa nel finale dalle reti di Henrikh Mkhitaryan e Manuel Akanji.

I nerazzurri partono con il controllo del gioco, cercando di imporre ritmo e possesso contro un Lecce ordinato e pronto a ripartire. La squadra salentina si difende con attenzione e concede pochi spazi, riuscendo a contenere le iniziative ospiti per buona parte del match.

Al 53’ l’Inter trova quello che sembra il vantaggio con Federico Dimarco, bravo a finalizzare un’azione sviluppata sulla sinistra. L’esultanza dura poco: dopo il controllo, il gol viene annullato tra le proteste dei giocatori nerazzurri, lasciando la partita ancora bloccata sullo 0-0.

Con il passare dei minuti l’Inter aumenta la pressione e al 73’ riesce finalmente a sbloccare il risultato. Henrikh Mkhitaryan si inserisce con i tempi giusti e batte il portiere del Lecce, premiando il forcing della squadra milanese.

Il Lecce prova a reagire, ma l’Inter gestisce bene il vantaggio e colpisce ancora all’82’. A chiudere i conti è Manuel Akanji, che firma il raddoppio e mette in cassaforte la vittoria.

Nel finale i nerazzurri amministrano senza correre particolari rischi, portando a casa un successo importante che conferma le ambizioni della squadra. Il Lecce resta invece con l’amaro in bocca dopo aver resistito a lungo, prima di arrendersi alla maggiore qualità degli avversari.

