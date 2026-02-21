Serie A| Juventus-Como 0-2: lariani si iscrivono alla corsa Champions
Colpo Como, senza Nico Paz espugna lo Stadium: terzo KO consecutivo per la Juventus
Il Como di Cesc Fabregas, senza Nico Paz fermo per squalifica, continua a sognare l’Europa. Dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina di una settimana fa, la squadra lombarda ha battuto la Juventus allo Stadium in una sfida dal sapore di Europa.
In una settimana complicata per il club bianconero, Luciano Spalletti si ritrova a dover fare i conti con la terza sconfitta consecutiva tra Serie A e Champions League. Proprio la corsa alla prossima Champions pare in salita dopo la sconfitta subita per mano di Baturina e compagni.
Prova autorevole per gli ospiti che sbloccano il punteggio già al 12′. Palla recuperata dai lariani con servizio per Vojvoda che carica il sinistro che, complice una deviazione ed un’incertezza di Di Gregorio, diventa fatale per la Juventus.
La squadra di Spalletti prova a reagire, ma senza mai trovare il guizzo giusto. Nella ripresa la compagine bianconera accelera, ma deve fare i conti con il talento dei ragazzi terribili di Cesc Fabregas. Minuto 64. Calcio d’angolo per la Juventus: il Como recupera palla e imbastisce un contropiede da manuale. Palla in verticale, sulla destra, per Da Cunha che serve in area l’accorrente Caqueret che tutto solo non deve far altro che insaccare.
Lo 0-2 da al Como coraggio non tanto per offendere, ma per gestire il pallone. Nel finale Koopmainers colpisce un palo battendo un calcio di punizione. Il triplice fischio del signor Doveri sancisce la sconfitta per la Juventus che potrebbe perdere terreno dalla zona Champions. Como, che, invece, si avvicina prepotentemente. I lariani, infatti, sono sesti con 45 punti, uno in meno proprio rispetto ai bianconeri.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram (74′ Boga), Cambiaso (83′ Adzic); Miretti (60′ Conceicao), Yildiz (83′ Kostic); Openda (60′ David).
A disposizione: Perin, Pinsoglio, Danilo, Rouhi, Savona.
Allenatore: Luciano Spalletti.
COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda (74′ Van der Brempt), Goldaniga, Kempf, Valle; Perrone, Caqueret (87′ Moreno); Strefezza, Sergi Roberto, Da Cunha (74′ Diego Carlos); Douvikas. (87′ Morata).
A disposizione: Reina, Audero, Sala, Braunöder.
Allenatore: Cesc Fàbregas.
Marcatori: 12′ Vojvoda (C), 61′ Caqueret (C)
Arbitro: Daniele Doveri
Note: AMMONITI: Savona (J), Strefezza (C), Goldaniga (C), Locatelli (J); ESPULSI: Nessuno. ANGOLI: 6-3 per la Juventus. RECUPERO: 3′ pt; 5′ st.