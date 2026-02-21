NewsCalcioChampions League

Serie A, i calendari a confronto per la lotta Champions!

By Daniele Garofalo
 Il campionato di Serie A si prospetta avvincente, almeno nella lotta Champions, le prossime giornate saranno decisive per stabilire le prossime partecipanti alla Champions League. La concorrenza è agguerrita, l’edizione odierna di calciomercato.com  mette a confronto i calendari delle principali contendenti, dando ormai per scontata la qualificazione dell’Inter.

Questa la classifica aggiornata

1) Inter 64

2) Milan 54

3) Napoli 50

4) Roma 47

5) Juventus 46

6) Como 45

7) Atalanta 42

IL CALENDARIO DEL MILAN

Milan-Parma

Cremonese-Milan

Milan-Inter

Lazio-Milan

Milan-Torino

Napoli-Milan

Milan-Udinese

Verona-Milan

Milan-Juventus

Sassuolo-Milan

Milan-Atalanta

Genoa-Milan

Milan-Cagliari

IL CALENDARIO DEL NAPOLI 

Atalanta-Napoli

Verona-Napoli

Napoli-Torino

Napoli-Lecce

Cagliari-Napoli

Napoli-Milan

Parma-Napoli

Napoli-Lazio

Napoli-Cremonese

Como-Napoli

Napoli-Bologna

Pisa-Napoli

Napoli-Udinese

IL CALENDARIO DELLA ROMA

Roma-Cremonese

Roma-Juventus

Genoa-Roma

Como-Roma

Roma-Lecce

Inter-Roma

Roma-Pisa

Roma-Atalanta

Bologna-Roma

Roma-Fiorentina

Parma-Roma

Roma-Lazio

Verona-Roma

IL CALENDARIO DELLA JUVENTUS 

Juventus-Como

Roma-Juventus

Juventus-Pisa

Udinese-Juventus

Juventus-Sassuolo

Juventus-Genoa

Atalanta-Juventus

Juventus-Bologna

Milan-Juventus

Juventus-Verona

Lecce-Juventus

Juventus-Fiorentina

Torino-Juventus

IL CALENDARIO DELL’ATALANTA

Atalanta-Napoli

Sassuolo-Atalanta

Atalanta-Udinese

Inter-Atalanta

Atalanta-Verona

Lecce-Atalanta

Atalanta-Juventus

Roma-Atalanta

Cagliari-Atalanta

Atalanta-Genoa

Milan-Atalanta

Atalanta-Bologna

Fiorentina-Atalanta

IL CALENDARIO DEL COMO

Juventus-Como

Como-Lecce

Cagliari-Como

Como-Roma

Como-Pisa

Udinese-Como

Como-Inter

Sassuolo-Como

Genoa-Como

Como-Napoli

Verona-Como

Como-Parma

Cremonese-Como

