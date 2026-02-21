Serie A, i calendari a confronto per la lotta Champions!
Il campionato di Serie A si prospetta avvincente, almeno nella lotta Champions, le prossime giornate saranno decisive per stabilire le prossime partecipanti alla Champions League. La concorrenza è agguerrita, l’edizione odierna di calciomercato.com mette a confronto i calendari delle principali contendenti, dando ormai per scontata la qualificazione dell’Inter.
Questa la classifica aggiornata
1) Inter 64
2) Milan 54
3) Napoli 50
4) Roma 47
5) Juventus 46
6) Como 45
7) Atalanta 42
Milan-Parma
Cremonese-Milan
Milan-Inter
Lazio-Milan
Milan-Torino
Napoli-Milan
Milan-Udinese
Verona-Milan
Milan-Juventus
Sassuolo-Milan
Milan-Atalanta
Genoa-Milan
Milan-Cagliari
Atalanta-Napoli
Verona-Napoli
Napoli-Torino
Napoli-Lecce
Cagliari-Napoli
Napoli-Milan
Parma-Napoli
Napoli-Lazio
Napoli-Cremonese
Como-Napoli
Napoli-Bologna
Pisa-Napoli
Napoli-Udinese
IL CALENDARIO DELLA ROMA
Roma-Cremonese
Roma-Juventus
Genoa-Roma
Como-Roma
Roma-Lecce
Inter-Roma
Roma-Pisa
Roma-Atalanta
Bologna-Roma
Roma-Fiorentina
Parma-Roma
Roma-Lazio
Verona-Roma
Juventus-Como
Roma-Juventus
Juventus-Pisa
Udinese-Juventus
Juventus-Sassuolo
Juventus-Genoa
Atalanta-Juventus
Juventus-Bologna
Milan-Juventus
Juventus-Verona
Lecce-Juventus
Juventus-Fiorentina
Torino-Juventus
Atalanta-Napoli
Sassuolo-Atalanta
Atalanta-Udinese
Inter-Atalanta
Atalanta-Verona
Lecce-Atalanta
Atalanta-Juventus
Roma-Atalanta
Cagliari-Atalanta
Atalanta-Genoa
Milan-Atalanta
Atalanta-Bologna
Fiorentina-Atalanta
IL CALENDARIO DEL COMO
Juventus-Como
Como-Lecce
Cagliari-Como
Como-Roma
Como-Pisa
Udinese-Como
Como-Inter
Sassuolo-Como
Genoa-Como
Como-Napoli
Verona-Como
Como-Parma
Cremonese-Como