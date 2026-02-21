NewsallenatoriCalcio

Serie A, Cagliari-Lazio 0-0 senza sussulti! – Live

By Daniele Garofalo
0

Pareggio a reti bianche tra Cagliari e Lazio, un punto a testa che fa bene ad entrambe le squadre, ma che allontana ancor di più la Lazio da un posto in Europa.

Factory della Comunicazione

Di seguito il tabellino della gara:

CAGLIARI-LAZIO 0-0

 

CAGLIARI (4-3-3): Caprile 6; Zé Pedro 6.5, Mina 5, Dossena 6, Obert 6; Adopo 5.5, Mazzitelli 5.5 (41′ Idrissi 6), Sulemana 6; Palestra 6.5, Kilicsoy 6 (88′ Zappa sv), Esposito 6 (73′ Trepy 6). Allenatore: Pisacane

LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Marusic 6, Provstgaard 5.5, Romagnoli 6.5, Pellegrini 6 (72′ Tavares 6); Belahyane 6, Rovella 6 (60′ Cataldi 6.5), Taylor 6; Isaksen 5.5 (60′ Cancellieri 6), Maldini 6 (72′ Ratkov 6), Zaccagni 5.5 (84′ Noslin sv). Allenatore: Sarri

Arbitro: Rapuano

Ammoniti: Pedro (L), Pellegrini (L), Provstgaard (L)

Espulsi: Mina (C)

 

Potrebbe piacerti anche
News

Beukema, il futuro in bilico sotto le pendici del Vesuvio! – TMW

Senza categoria

Prandelli, le parole dell’ex CT in vista di Atalanta-Napoli – Il Mattino

News

Schwoch, le parole dell’ex Napoli!

News

Napoli, le parole di Adriano Ancona – Stile Tv

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.