Scotto: “Ad oggi ci sono tanti errori tecnici”
Giovanni Scotto, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero. Di seguito le sue parole:
“Nella corsa alla qualificazione in Champions League, il pari del Como contro il Milan è positivo per il Napoli. Così come la sconfitta della Juventus sul campo dell’Inter. La Roma in questo weekend di Serie A ha un impegno sulla carta più semplice.
Infortuni? I calciatori, giustamente, hanno l’ambizione di giocare il Mondiale. Quindi hanno paura di farsi male di nuovo e ci sarà ancora più cautela.
Il Napoli è nel momento più difficile. Manca l’asse portante, ovvero il centrocampo insieme a Rrahmani che, quando c’è stato, ha tenuto in piedi la baracca. Servirà qualcosa in più da Beukema e Buongiorno nelle prossime partite. E poi Alisson e Giovane rappresentano la speranza e la vivacità.
I numeri della difesa sono molto lontani da quelli perfetti dell’anno scorso. Il Napoli oggi concede molti rigori e ci sono tanti errori tecnici. Ma io credo che i continui cambi non abbiano mai permesso di trovare un equilibrio”.