Scontro sul “gol di mano” di Maradona: Chivu punge, Cruciani replica senza filtri

“Bisogna smettere di lamentarsi per episodi che accadono ogni domenica, dai tempi di Maradona che fa un gol con la mano e nessuno l’ha criticato“. Queste sono le parole di Cristian Chivu alla vigilia della gara contro il Bodo/Glimt di Champions League in merito alle polemiche diffuse dopo Inter-Juventus.

Factory della Comunicazione

Il giornalista e conduttore radiofonico, Giuseppe Cruciani, è intervenuto nel corso di Numer1 Podcast ed ha commentato le parole del tecnico neroazzurro.

“Il gol di mano di Maradona era una furbata per vincere la partita, punto e basta. Non era un gesto politico o un messaggio sociale e politico.”