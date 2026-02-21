NewsCalcioIn Evidenza

Schwoch, le parole dell’ex Napoli!

By Daniele Garofalo
A StileTv, nel corso della trasmissione “Salite sulla Giostra” di Raffaele Auriemma, è intervenuto Stefan Schwoch, ex Napoli.

Di seguito le sue parole:

“Se guardiamo tutti gli infortuni che ci sono stati, il Napoli sta anche bene. È stata un’annata difficile, ora manca anche McTominay, che è il giocatore cardine. È difficile capire perché, c’è chi dà la colpa all’allenatore, chi ai medici. Con tutti questi infortuni è difficile comprendere la causa, puoi solo cercare di porre rimedio. Lo scudetto non è più possibile, ma bisogna conquistare a tutti i costi la qualificazione alla prossima Champions. Per la vittoria del titolo ci sono tante squadre in lotta e non bisogna mai darsi per vinti, però bisogna essere anche realisti e dire che c’è un grande distacco e poche gare alla fine. Conte è uno che non molla mai, ma io starei più attento alla Champions quest’anno. Il bilancio non è positivo, ci si aspettava forse qualcosa in più. Le cause sono molteplici, la squadra è uscita troppo presto dalla Champions, dalla lotta scudetto e dalla Coppa Italia, oltre la Supercoppa vinta. Si è fatto poco rispetto a quanto si poteva portare a casa. Tutti questi infortuni non li ho mai visti, è stata una stagione difficile e si dovrà scoprire sicuramente il perché, ma sono anche cose che possono capitare. Bisogna individuare la causa per evitare situazioni del genere in futuro. È un campionato che si è abbassato molto di livello, prima c’era una qualità diversa e molto superiore. Questo si riflette anche sulla Nazionale. Se non andassimo ai Mondiali? A quei tempi ci avrebbero presi per pazzi. Adesso invece rischiamo il terzo mondiale di fila a casa. L’Italia è rimasta indietro perché di strutture ce ne sono meno, i settori giovanili sono trascurati, gli allenatori sono più orientati alla prima squadra, e quando si va a scegliere un giocatore si guarda più alle caratteristiche fisiche”.

