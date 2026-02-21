” SANTOS…SUBITO! “. Ali vuol dimostrare che non è solo uno spaccapartite
Si legge sul Cds Campania
Conte si mette le Ali. Dopo il provvidenziale gol del 2-2 segnato contro la Roma entrando dalla panchina, la specialità della casa, Alisson Santos si prepara a esordire dal primo minuto contro l’Atalanta. Sì, il tecnico del Napoli sta pensando seriamente di lanciarlo dal primo minuto nella formazione che domani sfiderà a Bergamo la squadra di Palladino, imbattuta nel 2026 e protagonista di una super serie di sei vittorie e due pareggi. Un avversario complesso da affrontare sia per il rendimento e la fiducia acquisiti con l’arrivo del nuovo allenatore, sia per l’emergenza prolungata: McTominay dovrebbe saltare anchhttps://www.ilnapolionline.com/2026/02/18/il-napoli-punta-al-riscatto-di-alisson-santos/e la Dea e così bisogna scovare nuove idee e guizzi. Tutti devono dare una mano. Meglio ancora se Santos.
Fonte: CdS