” SANTOS…SUBITO! “. Ali vuol dimostrare che non è solo uno spaccapartite

Si legge sul Cds Campania

Factory della Comunicazione

Santos candidato a giocare dall’inizio con l’Atalanta: dopo il primo gol alla Roma anche il debutto da titolare in una settimana da sogno

Conte apre le ali al Napoli

Alisson nel tandem di trequarti per avere più fantasia e velocità

Pronta la coppia con Vergara alle spalle di Hojlund

Conte si mette le Ali. Dopo il provvidenziale gol del 2-2 segnato contro la Roma entrando dalla panchina, la specialità della casa, Alisson Santos si prepara a esordire dal primo minuto contro l’Atalanta. Sì, il tecnico del Napoli sta pensando seriamente di lanciarlo dal primo minuto nella formazione che domani sfiderà a Bergamo la squadra di Palladino, imbattuta nel 2026 e protagonista di una super serie di sei vittorie e due pareggi. Un avversario complesso da affrontare sia per il rendimento e la fiducia acquisiti con l’arrivo del nuovo allenatore, sia per l’emergenza prolungata: McTominay dovrebbe saltare anchhttps://www.ilnapolionline.com/2026/02/18/il-napoli-punta-al-riscatto-di-alisson-santos/e la Dea e così bisogna scovare nuove idee e guizzi. Tutti devono dare una mano. Meglio ancora se Santos.

Fonte: CdS