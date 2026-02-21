NewsCalcioRassegna Stampa

” SANTOS…SUBITO! “. Ali vuol dimostrare che non è solo uno spaccapartite

By Giuseppe Sacco
0

Si legge sul Cds Campania

Factory della Comunicazione

Santos candidato a giocare dall’inizio con l’Atalanta: dopo il primo gol alla Roma   anche il debutto da titolare in una settimana da sogno

 

 

  Conte apre le ali al Napoli

 

Alisson nel tandem   di trequarti per avere più fantasia e velocità

 

             

 

Pronta la coppia con Vergara alle spalle di Hojlund  

 

Conte si mette le Ali. Dopo il provvidenziale gol del 2-2 segnato contro la Roma entrando dalla panchina, la specialità della casa, Alisson Santos si prepara a esordire dal primo minuto contro l’Atalanta. Sì, il tecnico del Napoli sta pensando seriamente di lanciarlo dal primo minuto nella formazione che domani sfiderà a Bergamo la squadra di Palladino, imbattuta nel 2026 e protagonista di una super serie di sei vittorie e due pareggi. Un avversario complesso da affrontare sia per il rendimento e la fiducia acquisiti con l’arrivo del nuovo allenatore, sia per l’emergenza prolungata: McTominay dovrebbe saltare anchhttps://www.ilnapolionline.com/2026/02/18/il-napoli-punta-al-riscatto-di-alisson-santos/e la Dea e così bisogna scovare nuove idee e guizzi. Tutti devono dare una mano. Meglio ancora se Santos.  

 

Fonte: CdS

Potrebbe piacerti anche
News

ESCLUSIVA – L’ex ct Prandelli a “Il Mattino: “Talento e…

Calcio

Fabbroni pessimista sul futuro del Napoli in questa stagione

News

“RASSEGNA STAMPA” – Prime pagine sportive del 21 febbraio

News

Schira: “Il punto sul rinnovo di McTominay”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.