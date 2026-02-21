NewsCalcioNapoli

Raffaele Di Fusco: “Napoli, senza Champions stagione quasi fallimentare”

Questo il pensiero dell'ex portiere azzurro Raffaele Di Fusco

By Guido Russo
Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero.
Di seguito le sue parole:

Milinkovic-Savic? È stato scelto da Conte per essere il titolare, perché preferisce un portiere bravo con i piedi. Ha grandissima personalità. Lo abbiamo visto con la Roma quanto può essere incisivo il suo rilancio, potremmo vederlo anche contro l’Atalanta che gioca a uomo.
Per la qualificazione in Champions bisogna crederci. Conte ha tutte le carte in regola per puntarci. Se non riuscisse a qualificarsi penso sia un campionato non dico fallimentare, ma siamo lì.
C’è stata fragilità difensiva perché si è dovuto cambiare tanto, con alcuni meccanismi che non funzionano alla perfezione. Ci sono stati errori singoli e di reparto. E’ una stagione particolare, purtroppo gli infortuni hanno condizionato un’intera stagione.
VAR? Per le dinamiche gli arbitri non conoscono le dinamiche così come le conoscono i giocatori. Gli arbitri dovrebbero fare delle partite di calcio tra di loro. Il calcio va praticato per imparare la dinamica”.
