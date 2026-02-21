Primavera 1: Il Napoli è duro a morire, ma cade ancora. Vince il Milan 2-1
Allo Sportitalia Village il Napoli U20 lotta, ma cade contro i padroni di casa del Milan U20.
La gara è stata molto equilibrata, soprattutto nel primo tempo, chiuso infatti a reti inviolate. Nella ripresa i rossoneri passano in vantaggio dopo appena tre minuti grazie a una punizione perfetta del capitano Scotti.
Lo stesso Scotti, in contropiede, firma il raddoppio e sembra chiudere la partita. Il Napoli però reagisce e va vicinissimo al 2-1 con Borriello, che colpisce la traversa.
Il gol degli azzurrini arriva comunque al minuto 88’, grazie a un rigore trasformato da Gorica. Non bastano però i quattro minuti di recupero ai ragazzi di Rocco per completare la rimonta.
È la terza sconfitta consecutiva per il Napoli U20, con il vantaggio sulla zona rossa che si riduce a soli sei punti dopo la sorprendente vittoria del Frosinone contro l’Inter per 5-4.
MILAN U20 2-1 NAPOLI U20
MILAN U20 (4-3-3): Bouyer; Nolli, E. Cisse, Cullotta, Borsani; Mancioppi, Hodzic (dal 72′ M Cisse), Pereira; Scotti, Zaramella, Idrissi (dal 72′ Domnitei). All. Giovanni Renna.
NAPOLI U20 (3-4-1-2): Ferrante; Garofalo, Caucci, Eletto, Torre (dal 46′ Gambardella e dal 71′ Melnyk), Cimmaruta, Genovese (dal 78′ Zappettini), Olivieri; Barido (dal 78′ Gorica); Borriello, Raggioli. All. Dario Rocco.
MARCATORI: 48′ e 76′ Scotti (M), 88′ Gorica (N).
AMMONITI: 47′ Gambardella (N), 53′ Mancioppi (M), 81′ Cullotta (M), 86′ E. Cisse (M).
A cura di Guido Russo