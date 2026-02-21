Senza categoriaCalcioMercato

Napoli su Onyeka per l’estate: concorrenza europea per il talento del Leverkusen

By Emanuela Menna
0

Il Napoli sta già pianificando il mercato estivo dopo le difficoltà incontrate a gennaio, quando il blocco sul mercato ha impedito rinforzi nonostante i numerosi infortuni. Tra i profili seguiti dal club, secondo il giornalista Ekrem Konur, c’è anche Francis Onyeka, trequartista del VfL Bochum di proprietà del Bayern Leverkusen. Il giocatore è considerato molto promettente e ha attirato l’interesse di diversi club europei, soprattutto in Bundesliga e Premier League, oltre al Napoli e il Benfica. Il Leverkusen lo ritiene un potenziale pilastro per il futuro, ma potrebbe valutare una cessione davanti a un’offerta tra i 25 e i 30 milioni di euro. Nel frattempo il Bochum spera di prolungare il prestito per un’altra stagione.

