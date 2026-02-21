Napoli, Scott alza bandiera bianca

McTominay non partirà oggi per Bergamo . Alza bandiera bianca. Ieri ha riposato e quando Conte gli ha chiesto come si sentiva ha risposto che il fastidio al tendine c’è ancora.

Il tecnico azzurro non si è mai illuso: fin dall’inizio della settimana ha provato soluzioni alternative. Se Gilmour, che non è ancora al top, gli darà garanzie sotto il profilo tecnico, sarà proprio il connazionale di Scott a prendere il suo posto nella formula del doppio play. Altrimenti, come scrive Il Mattino, toccherà ancora Elmas. Ma un po’ di pretattica Conte fa bene a farla. McTominay, come dicono anche gli accertamenti fatti, non ha né lesioni né nulla di preoccupante.

Nel mondo Napoli continuano a dire che non ha niente di grave ma intanto con domani sono giusto 15 giorni dallo stop di Marassi, nel finale del primo tempo con il Genoa. Poi c’è qualche maligno, si sa che in giro ce ne sono sempre tanti, che pensa che lo scozzese inizi a guardare al calendario e al fatto che si avvicinano i Mondiali. E che quindi, continuare a giocare su un tendine che fa male, rischia di fermarlo molto più a lungo.