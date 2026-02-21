Napoli, le parole di Adriano Ancona – Stile Tv

Di seguito le sue parole:

“L’Atalanta ha il miglior allenatore della Serie A! Continuità, crescita, record sbriciolati in tutte le squadre che ha allenato. Nessuno nel campionato italiano ha il suo stesso livello. In questo tempo che ha avuto, domani saranno 3 mesi dal suo esordio con l’Atalanta, ha battuto il Chelsea ed è in semifinale di Coppa Italia.