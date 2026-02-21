Napoli, le parole di Adriano Ancona – Stile Tv
A StileTv, nel corso della trasmissione Salite Sulla Giostra di Raffaele Auriemma, è intervenuto Adriano Ancona, giornalista del Corriere dello Sport.
Di seguito le sue parole:
“L’Atalanta ha il miglior allenatore della Serie A! Continuità, crescita, record sbriciolati in tutte le squadre che ha allenato. Nessuno nel campionato italiano ha il suo stesso livello. In questo tempo che ha avuto, domani saranno 3 mesi dal suo esordio con l’Atalanta, ha battuto il Chelsea ed è in semifinale di Coppa Italia.
Il Napoli deve stare attento. Ha troppi chiari di luna e non vorrei perdesse terreno per la zona Champions. È una volata Champions che si avvicina molto allo scorso anno, dove c’erano tante squadre dalla quarta all’ottava posizione.
Il vero ballottaggio per domani è tra Krstovic e Scamacca. Per Krstovic parlano i numeri, mentre Scamacca arriva da una ripresa e bisogna capire come sarà gestito.”