Napoli in emergenza a Bergamo: Conte senza McTominay, cambia il centrocampo

Per la sfida contro l’Atalanta, il Napoli deve ancora rinunciare a Scott McTominay, fermo per problemi fisici e non partito con la squadra. Con le assenze anche di Anguissa e De Bruyne, Antonio Conte ridisegna il centrocampo: Elmas dovrebbe arretrare accanto a Lobotka nel 3-4-2-1. In porta confermato Milinkovic-Savic, mentre la difesa dovrebbe essere formata da Beukema, Juan Jesus e Buongiorno. Sulle fasce possibile novità con Mazzocchi a destra e Gutierrez a sinistra. In attacco spazio al trio Vergara, Alisson Santos e Hojlund.

