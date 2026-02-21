Napoli, De Bruyne in città: novità dall’infermieria

Il Napoli continua a fare i conti con l’infermieria piena, ma arrivano segnali incoraggianti su alcuni giocatori chiave. Il centrocampista belga De Bryune ha fatto ritorno a Castel Volturno dopo mesi di riabilitazione in Belgio a causa dell’infortunio al bicipite femorale e all’intervento chirurgico subito a ottobre. La sua presenza nel centro sportivo segna l’inizio della fase finale di recupero, con l’obiettivo di tornare gradualmente in campo nelle prossime settimane.

Buone notizie per Anguissa, fermo da oltre tre mesi per problemi alla schiena: il centrocampista ha ripreso a lavorare in gruppo e punta a essere disponibile per la trasferta contro l’Hellas Verona, in programma il 28 febbraio. Il suo ritorno sarà un rinforzo importante per la mediana guidata da Conte.

Più complicata la situazione per Di Lorenzo, che soffre ancora per problemi al ginocchio e al piede e non dovrebbe tornare prima di fine aprile. Stesso discorso per Rrahmani e Neres, il cui rientro è previsto più avanti, nella seconda parte della stagione, in base all’evoluzione dei rispettivi recuperi.

Nonostante le assenze, il Napoli continua a inseguire la qualificazione alla Champions League, contando sul graduale rientro dei giocatori infortunati. Il ritorno di De Bruyne e Anguissa potrebbe dare maggiore forza e supporto alla squadra, offrendo a Conte maggiore qualità e opzioni in vista dei prossimi impegni.