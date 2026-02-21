Il ricordo di Domenico Caliendo arriva anche in campo. Domani, a Bergamo, il Napoli ricorderà il piccolo paziente scomparso al Monaldi questa mattina portando il lutto al braccio nel match di campionato in casa dell’Atalanta di Raffaele Palladino.
La richiesta del club di Aurelio De Laurentiis era partita per la Lega Serie A questa mattina, appreso della scomparsa del paziente in ospedale.
Gli azzurri onoreranno così la memoria di Domenico, un piccolo gesto di vicinanza a lui così come a tutta la famiglia napoletana al centro delle cronache nazionali nelle ultime settimane. Fonte: Il Mattino