McTominay a rischio: il verdetto nelle prossime ore

Scott McTominay rischia seriamente di saltare la terza partita consecutiva: il fastidio al tendine continua a condizionarlo e oggi sosterrà un provino decisivo durante la rifinitura. A sottolinearlo è anche il Corriere dello Sport, che evidenzia come il centrocampista non abbia ancora dato risposte convincenti nei test svolti finora, lasciando aperta la possibilità di un nuovo forfait.

La situazione a centrocampo resta complicata: Gilmour è appena rientrato ma ha un’autonomia ridotta, motivo per cui è probabile che sia ancora Elmas ad affiancare Lobotka nella sfida contro l’Atalanta.

Le indicazioni più concrete arriveranno oggi, alla vigilia della partenza per Orio al Serio, prima di due trasferte consecutive del Napoli. Il club resta in apprensione: McTominay si era fermato nel secondo tempo di Marassi per la riacutizzazione dell’infiammazione al tendine del gluteo, un problema che lo perseguita da tempo. Il quotidiano lo definisce l’epicentro del gioco, un totem del sistema di Conte, capace di incidere nelle due fasi e di caricarsi la squadra sulle spalle, soprattutto dopo gli stop di Gilmour e Anguissa.

Lo scozzese ha già saltato la gara di Coppa Italia contro il Como e la successiva con la Roma, e si avvia verso un nuovo forfait: sarebbe la quarta assenza stagionale, considerando anche lo stop di ottobre a Torino. Se oggi non arriveranno segnali positivi, scatterà la missione successiva: provare a recuperarlo per la sfida con l’Hellas Verona.