Il ritorno del re: De Bruyne atteso domani a Castel Volturno

Dopo quattro mesi dall’infortunio, il fuoriclasse belga pronto a riavvicinarsi al campo.

By Guido Russo
Ci siamo: Kevin De Bruyne, secondo quanto riporta “Il Corriere dello Sport“, è atteso domani in Italia, a quattro mesi dall’infortunio rimediato il 25 ottobre contro l’Inter e dall’operazione effettuata ad Anversa. Il centrocampista è pronto a tornare a Napoli per iniziare l’ultima fase del recupero.

Dopo la prima parte di riabilitazione svolta in Belgio per la lesione al bicipite femorale della coscia destra, il belga dovrebbe rivedersi al Training Center di Castel Volturno per avviare la riatletizzazione. I tempi saranno dettati dalle sue sensazioni, anche se il rientro era stimato per marzo e si procederà con prudenza in vista del finale di stagione.

Prima dello stop, De Bruyne aveva iniziato alla grande la sua avventura azzurra con quattro reti. Poi l’infortunio, subito dopo l’ultimo gol su rigore. Gol e lacrime. Ora, però, il peggio sembra alle spalle.

