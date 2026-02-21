Il futuro sarà scritto a tempo debito, ora Ali ha un presente da costruire. Gli accordi

Factory della Comunicazione

Giochi di parole a parte, Alisson ha dimostrato sul serio di saperci fare nella fase finale della sfida con la Roma: entra al 75’ e all’82’ fa centro. Al debutto nel campionato italiano e alla seconda con il Napoli dopo i minuti nei quarti di Coppa Italia con il Como. Anche quella sera, per la verità, riuscì a segnare dal dischetto, ai rigori, ma il gol di presentazione in Serie A è stato tutta un’altra cosa. Ha portato punti alla squadra e avvalorato il suo ingaggio, in prestito dallo Sporting Lisbona con diritto di riscatto (17 milioni). Il futuro sarà scritto a tempo debito, ora Ali ha un presente da costruire: domani a Bergamo, dicevamo, potrebbe e anzi dovrebbe andare in scena la sua prima partita da titolare dopo il primo colpo italiano. Che settimana. Agirà nel tandem di trequartisti alle spalle di Hojlund insieme con Vergara, riportato a destra dopo le due a sinistra con il Como e la Roma. Ripristinato il mood dei giocatori a piede invertito che tanto piace a Conte e soprattutto, almeno in teoria, aumentato il tasso offensivo della squadra. A maggior ragione senza McTominay e con Politano che potrebbe a tornare a tutta fascia destra. Fonte: CdS