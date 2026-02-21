(Grafico) Atalanta/Napoli, per la formazione azzurra dubbi e nodi da sciogliere

Factory della Comunicazione

Problemi sul tavolo di Conte: fuori Rrahmani, infortunato contro la Roma, e dentro Juan Jesus dopo il turno di squalifica insieme con Beukema e Buongiorno nel tris di marcatori centrali. Da capire la composizione delle fasce, considerando che anche Spinazzola contro la Roma s’è fermato (in tempo) chiedendo la sostituzione: le sue condizioni non preoccupano, ma è lecito riflettere e valutare anche alla luce di un parco di sinistra molto ampio che oltre a Spina contempla anche Olivera e Gutierrez. Punto interrogativo anche a destra, dove potrebbe rivedersi Politano nella posizione che anche Conte ha dichiarato di preferire per lui: Matteo è in ballottaggio con Mazzocchi. In attacco, chance per il tandem Alisson-Vergara dall’inizio alle spalle del grande ex di giornata, Hojlund. Per Rasmus sarà il primo ritorno a Bergamo dopo la cessione allo United nell’estate 2023 e in generale la seconda sfida con l’Atalanta dopo quella dell’andata al Maradona.