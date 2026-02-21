NewsCalcioIn Evidenza

Gazzetta: Atalanta-Napoli, Gasperini lancia Scamacca, Conte senza McTominay”

By Giovanni Esposito
“La Gazzetta dello Sport” prova a prevedere le mosse di Palladino e Conte in vista della sfida di domani delle 15 tra Atalanta-Napoli.

 

“L’Atalanta si è allenata ieri mattina e si ritroverà oggi pomeriggio a Zingonia per proseguire la preparazione in vista della sfida di domani pomeriggio. A parte Charles de Ketelaere e Giacomo Raspadori, alle prese con le rispettive terapie, tutta la squadra ha svolto regolarmente la seduta. Tra i vari pensieri, bisognerà sciogliere la riserva se continuare con Gianluca Scamacca centravanti o proporre Nikola Krstovic. Così come se puntare su Lazar Samardzic o Mario Pasalic sulla trequarti a destra. In difesa si va verso il ritorno da titolari di Giorgio Scalvini e Honest Ahanor. Da verificare se il centrale lo farà Berat Djimsiti o Isak Hien.
McTominay più no che sì: però, avendo un’altra giornata a disposizione, hai visto mai che non succeda qualcosa di nuovo? Le sensazioni non sono delle migliori e non è il caso di mettere a rischio il finale di stagione di un giocatore che poi ha anche il Mondiale davanti a sé: quindi, Elmas si abbasserà ancora accanto a Lobotka in mezzo al campo e tra le linee, viene naturale sospettare che ci finisca il giovane Alisson Santos, assieme a Vergara. Poi, formazione che sembra fatta: in difesa, Beukema, Buongiorno e Juan Jesus; a destra ballottaggio Politano-Gutierrez, con Spinazzola che va a sinistra; e in attacco, chiaramente, Hojlund.”
