E Gattuso va a Bergamo per osservare da vicino Vergara

Domani alle 15.00 in quel di Bergamo è in programma Atalanta/Napoli. Sugli spalti due occhi interessati a quanto succede in campo. Sono quelli di Gennaro Gattuso, ct della Nazionale. C’è il blocco Napoli da osservare, ci sono i nerazzurri Scalvini e Scamacca, ma soprattutto c’è “Antonio Vergara. Scrive La Gazzetta dello Sport: “Non è un segreto: la Nazionale sta seguendo con grande attenzione l’ascesa nel calcio dei grandi di Antonio Vergara, talento di Frattaminore. Un napoletano che si sta imponendo a Napoli, roba per pochi eletti e che richiede una personalità fuori dal comune. Antonio ce l’ha. Tre gol consecutivi in tre competizioni diverse, sempre al Maradona e prima della prova opaca contro la Roma: Vergara non sta crescendo, sta volando. E la recente cena a Napoli con lo staff della Nazionale è una dimostrazione: lui, l’azzurro Italia, lo ha indossato una sola volta in carriera in U19. È arrivato il momento di riscrivere la storia”

