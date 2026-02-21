gattuso cavani
CalcioNapoliNews

E Gattuso va a Bergamo per osservare da vicino Vergara

By Gabriella Calabrese
0

Domani alle 15.00 in quel di Bergamo è in programma Atalanta/Napoli. Sugli spalti due occhi interessati a quanto succede in campo. Sono quelli di Gennaro Gattuso, ct della Nazionale. C’è il blocco Napoli da osservare, ci sono i nerazzurri Scalvini e Scamacca, ma soprattutto c’è “Antonio Vergara. Scrive La Gazzetta dello Sport: “Non è un segreto: la Nazionale sta seguendo con grande attenzione l’ascesa nel calcio dei grandi di Antonio Vergara, talento di Frattaminore. Un napoletano che si sta imponendo a Napoli, roba per pochi eletti e che richiede una personalità fuori dal comune. Antonio ce l’ha. Tre gol consecutivi in tre competizioni diverse, sempre al Maradona e prima della prova opaca contro la Roma: Vergara non sta crescendo, sta volando. E la recente cena a Napoli con lo staff della Nazionale è una dimostrazione: lui, l’azzurro Italia, lo ha indossato una sola volta in carriera in U19. È arrivato il momento di riscrivere la storia”

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

McTominay a rischio: il verdetto nelle prossime ore

Calcio

Il principe Giannini: “Non ci sono 10 in giro; ammaliato da quanto ha fatto…

Calcio

Bergamo e Verona: trasferte ostiche e Napoli con pochi intimi

Calcio

Valentina De Laurentiis: “Il pilastro del Napoli è papà; la storia racconta…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.