Dalla Scozia, terminato il murale per McTominay
É stato concluso il murale che riproduce il gol di Scott McTominay con la Scozia contro la Danimarca, la rete che ha qualificato la nazionale scozzese ai prossimi Mondiali del 2026.
L’opera, come scrive Il Mattino, è stata realizzata dalla nazionale scozzese insieme con Adidas – partner della federazione – in occasione della partecipazione ai Mondiali.
I tifosi scozzesi potranno ammirare un momento storico a pochi passi da Hampden Park, lo stadio di casa.
Anche il centrocampista azzurro ha condiviso l’immagine dai suoi canali social personali.