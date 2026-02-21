NewsCalcioIn Evidenza

Da Torino, un pensiero per Domenico

By Simona Marra
«Domenico, il tuo cuore batte con noi».

La storia del piccolo Domenico Caliendo arriva fino a Torino, pochi minuti prima di Juventus-Como, come si legge su Il Mattino, i tifosi bianconeri in Curva espongono uno striscione in ricordo del bambino morto questa mattina all’Ospedale Monaldi di Napoli.

Domenico Caliendo morto a 2 anni, lo scultore Sepe dedica la sua opera a mamma Patrizia: «Il dovere di non dimenticare comincia adesso»

La storia di Domenico, di mamma Patrizia e di tutta la famiglia Caliendo ha tenuto banco in Italia negli ultimi giorni, ma purtroppo per il piccolo paziente non c’è stato il finale sperato. La foto dello striscione è stata condivisa da giornalista torinese Romeo Agresti attraverso i suoi canali social.

