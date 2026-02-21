Conte vs Palladino: dal passato alla Juventus al duello per l’Europa

Napoli e Atalanta sono abituate a non fare calcoli quando si affrontano: un solo pareggio nelle ultime 21 sfide, con 12 vittorie azzurre e 8 della Dea. Un trend netto, che si riflette anche nei precedenti tra Antonio Conte e Raffaele Palladino: tre incroci in carriera, tre successi per il tecnico del Napoli, nessuna divisione della posta.

La loro storia parte da lontano. Nella stagione 2003-2004 alla Juventus, Conte era il capitano a fine carriera, Palladino una giovane promessa che cominciava a orbitare attorno alla prima squadra. Condivisero quell’annata, senza mai incrociarsi direttamente in campo, anche se ci andarono molto vicini, il giorno della finale di andata di Coppa Italia contro la Lazio: Conte uscì al 74′ mentre Palladino subentrò al 76′.

Oggi, a distanza di 22 anni da quell’episodio, si ritrovano in panchina per la quarta volta.

Fonte: Corriere dello Sport