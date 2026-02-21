Conte studia una soluzione tattica particolare per Bergamo
Il forfait di McTominay ha suggerito a Conte di limitare “gli esperimenti” offensivi. Già deve creare una diga centrale arrangiandosi come meglio può, ovvio che non vuole azzardare là in avanti con uno come Alisson arrivato da meno di un mese. Dunque, si legge su Il Mattino, la bella gioventù si dividerà: due in campo dall’inizio e gli altri due a partita in corsa. Conte sta studiando una soluzione tattica particolare, perché pensa di affrontare l’Atalanta con Hojlund prima punta, Vergara praticamente al suo fianco e Politano più indietro. L’ex interista è praticamente come Elmas, un jolly a tutto campo, capace di varianti tattiche. Ma i giovani attaccanti azzurri hanno in comune che vogliono fare un passo dopo l’altro.