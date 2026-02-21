Cesare Prandelli
NewsCalcioNapoli

Cesare Prandelli esalta Vergara: “Talento e coraggio, bisogna imparare ad aspettare i giovani”

Queste le parole di Cesare Prandelli

By Guido Russo
0

L’ex commissario tecnico della Nazionale, Cesare Prandelli, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino, in cui ha parlato del Napoli e sopratutto del giovane talento azzurro Antonio Vergara.

Factory della Comunicazione

Di seguito le sue parole:

“Una volta quando i ragazzi facevano bene c’era sempre qualcuno pronto a dire “sì, però…”. Prima si cercavano tre o quattro doti prima di portarlo in serie A, ora una basta e avanza, bisogna accontentarsi e allora evviva il talento e la spregiudicatezza di Vergara, il suo coraggio a cercare sempre la giocata, l’uno contro uno, il suo perenne tentare di saltare l’uomo”.

Sulla tardiva esplosione di Vergara, a 23 anni, Prandelli dice: “È una cosa che ci spinge a riflettere: prima a 18-19 anni se non portavano risultati, venivano abbandonati. Il caso Vergara ci porta a fare valutazioni differenti anche in Federcalcio. Si può sbocciare anche a 22-23 anni, quindi non devi perderli o abbandonarli troppo presto come si faceva una volta: dobbiamo imparare ad aspettare di più, con maggiore pazienza. Lui ha trovato Antonio Conte. Ovvio, ha sfruttato il momento ma se non avesse sentito di essere comunque dentro al progetto, non avrebbe avuto questa esplosione”.

Potrebbe piacerti anche
News

Primavera 1: Il Napoli è duro a morire, ma cade ancora. Vince il Milan 2-1

News

Il ritorno del re: De Bruyne atteso domani a Castel Volturno

News

Conte vs Palladino: dal passato alla Juventus al duello per l’Europa

News

La SSC Napoli omaggia il piccolo Domenico: il messaggio di cordoglio sui social

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.