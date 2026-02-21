Celik, l’interesse delle Big di Serie A! – SKY

Il calciomercato non si ferma mai, oltre agli impegni di campo, il Napoli continua a monitorare diverse situazioni. Gli occhi del DS Manna sono sul calciatore della Roma Zeki Celik, che potrebbe lasciare la Capitale a parametro zero diventando un prezioso oggetto di mercato.

Il contratto del turco scadrà il prossimo 30 giugno e i giallorossi vorrebbero rinnovarlo, adeguando al contempo l’attuale stipendio da 2 milioni di euro a stagione verso cifre più alte. Le richieste dell’ex Lille sarebbero tuttavia ben più alte rispetto a quanto atteso, motivo che spinge la Roma a valutare l’addio a fine stagione. In questo scenario, come riportato da Sky Sport, il Napoli starebbe valutando l’inserimento: Celik è diventato un riferimento per i giallorossi, ma se non si troverà l’intesa per proseguire insieme, ecco che il calciatore diventerebbe un elemento molto stuzzicante per Manna in vista del prossimo anno.

Oltre agli azzurri, emerge l’interesse di altre due big di Serie A: Inter e soprattutto Juventus starebbero monitorando la situazione. I nerazzurri hanno dimostrato di saper puntare e valorizzare al meglio gli uomini provenienti dal mercato a zero, mentre per la Juventus si tratterebbe di un rinforzo interessante lungo una corsia destra che necessita nuovi innesti.