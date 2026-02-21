NewsallenatoriCalcio

Beukema, il futuro in bilico sotto le pendici del Vesuvio! – TMW

By Daniele Garofalo
Voluto fortemente da Conte la scorsa estate, il centrale ex Bologna quest’anno non ha mai convinto del tutto, spesso finito dietro nelle gerarchie, nelle scorse settimane ai microfoni ha dichiarato il suo voler rispettare il contratto e la sua volontà di restare a Napoli, tuttavia, nell’ultima edizione di tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini ha parlato del futuro in bilico dell’olandese e dei suoi possibili sostituti.

Di seguito le sue parole:

“Juan Jesus andrà in scadenza e poi c’è la questione Beukema. L’olandese non ha trovato continuità, i prossimi mesi saranno decisivi per lui, c’è interesse per lui dalla Premier League, il Napoli dovrà intervenire in quel ruolo, tra i profili monitorati c’è Solet dell’Udinese.”

