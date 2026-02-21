Bergamo e Verona: trasferte ostiche e Napoli con pochi intimi

Lontano dal Maradona, i supporters saranno in pochi, il Napoli si ritroverà con “pochi intimi“. Due trasferte da sempre ostiche, quelle di Bergamo e Verona e non solo per quanto accade sul terreno di gioco. Scrive il CdS: “Non potranno esserci i tifosi del Napoli nel settore ospiti della New Balance Arena domani per la sfida contro l’Atalanta (ore 15). La società nerazzurra ne approfitterà per destinarlo alle scuole calcio e ad altre iniziative. A Bergamo dunque ci saranno appena un centinaio di sostenitori azzurri presenti negli altri settori dello stadio: quelli residenti in regioni diverse dalla Campania, ovviamente. Il copione non cambierà anche in occasione della prossima trasferta al Bentegodi con l’Hellas Verona, tra una settimana. Ce ne saranno tanti, invece, quando si tornerà al Maradona per il weekend del 7-8 marzo (attesa per la data ufficiale) in occasione della sfida contro il Torino, la prima delle ultime otto partite interne da qui alla fine. Da giovedì scorso biglietti in vendita e fino a giovedì prossimo prelazione solo per i possessori di Fidelity Card. Da venerdì prossimo, invece, al via la vendita libera”

Factory della Comunicazione