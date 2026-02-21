Atalanta-Napoli, si pensa alla formazione
Ha talento debordante e per qualche giorno Conte ha la sensazione, domani pomeriggio, di schierarlo titolare. Ma alla fine Alisson Santos dovrà, probabilmente, aspettare ancora il suo momento per l’esordio dal primo minuto con la maglia azzurra. Un po’ di pazienza, insomma. Intanto, scrive Il Mattino, andrà, forse, ancora in panchina. Il gol alla Roma non fa cambiare le gerarchie del tecnico azzurro. Anche se il pensiero c’è. Nel caso, il Napoli, contro l’Atalanta, scenderebbe in campo con un terzetto di 23enni là in avanti. Niente male. La “meglio gioventù”. La formula più probabile è quella del 2+2, ovvero due dall’inizio e gli altri due ragazzi terribili, nel secondo tempo. Ovvio, in questo momento della stagione a Conte non importa allenare il futuro: è troppo importante il presente, per poter pensare di giocarsi lo scontro diretto rinunciando a Politano.