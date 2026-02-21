Alisson e Vergara, la coppia che fa sognare l’Europa

La nuova coppia che sta attirando l’attenzione del panorama europeo unisce fantasia e velocità: il brasiliano Alisson e il napoletano Vergara, entrambi 23enni, protagonisti di una crescita vertiginosa. Solo un anno fa giocavano rispettivamente con l’União Leiria in Liga Portugal 2 e con la Reggiana in serie B, prima di compiere un salto di qualità arrivando in Champions League. Entrambi hanno segnato nell’ultima giornata della fase campionato: Alisson contro l’Athletic Club, favorendo la qualificazione agli ottavi dello Sporting CP, e Vergara contro il Chelsea, regalando una prestazione che ha catturato l’attenzione di tutta Europa. Il Corriere dello Sport evidenzia come questa improvvisa esposizione internazionale abbia acceso la curiosità verso la coppia firmata da Alisson e Antonio Junior, distinto così dal più noto Antonio “senior”.

Per Alisson, scrive il quotidiano, è arrivato il momento di lasciarsi alle spalle l’etichetta di “spaccapartite”: quattro gol da subentrato tra Lisbona e Napoli, solo cinque presenze da titolare con lo Sporting e nessuna in campionato. La sua storia richiama quella di precedenti illustri: Mertens, inizialmente considerato un jolly e poi diventato il miglior cannoniere del Napoli, e Neres, altro brasiliano capace di accendersi nei match più importanti. Due percorsi che rappresentano una fonte di ispirazione per la crescita del giovane brasiliano.