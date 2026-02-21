15° giornata- serie A femminile- Napoli Women – Parma 0-0

Factory della Comunicazione

CERCOLA- La sfida tra Napoli e Parma termina come all’andata: ovvero con un pareggio che serve più alle ducali di coach Valenti per la salvezza che alle partenopee che comunque portano a sei, i risultati utili consecutivi, con le azzurre che salgono a quota 25, conservando il quarto posto in classifica generale. Dopo la lunga sosta dei club per la nazionale, il Napoli si ritroverà a giocare nuovamente in casa, questa volta contro la Lazio.

Al 4′, il Napoli parte a razzo e con Banusic prova a portarsi in vantaggio con la conclusione dell svedese per però termina a lato. Al 12′, replica il Parma con lo scambio tra Cox e Distefano, con quest’ultima che sbaglia da posizione defilata. Al 40′, le padrone di casa sono pericolose con Kozak che però spara altissimo. Dopo 5′, tocca a Floe , con il suo tiro di sinistro che lambisce il palo della porta difesa da Ceasar.

Nella ripresa, il Napoli vuole vincere a tutti i costi ma, di fronte, c’è un avversario ordinato ed attento. Al 12′, per le locali, ci prova Langella da fuori area ma l’estremo difensore del Parma si allunga per scacciare la sfera dalla propria porta. Dopo 5′, le ospiti si rivedono con la francese Uffren che calcia da lomtanissimo rasoterra ma senza grosse velleità. Dopo 5′, il Napoli risponde con la solita Floe che calcia bene ma Ceasar è pronta e salva tutto in corner. Al 35′, le azzurre di coach Sassarini continuano a cercare la vittoria, questa volta con la neo-entrata Barker ma, dinanzi all’americana, si oppone la solita Ceasar tra le migliori in campo.

TABELLINO

NAPOLI (4-4-2)

Beretta; Pettenuzzo (80’ Faurskov), Junjong, Vergani, Giordano (80’ Troan); Carcassi (62’ Barker), Bellucci, Langella (80’ Kainulainen), Kozak (73’ Sciabica); Floe, Banusic.

A disposizione: Thisgaard, Hornschuch, Veletanuc, Kjolholdt, D’Angelo.

Allenatore: David Sassarini

PARMA (3-4-2-1)

Ceasar; Cissoko ( 87’ Masu) Ambrosi, Cox; Real, Gueguen (71’ Zamanian), Uffren (87’ Esteve), Domínguez; Distefano (87’ Benedetti), Leskinen (62’ Rabot); Kerr.

A disposizione: Fabiano, Copetti, Lonati, Minuscoli, Redondo, Kaján.

Allenatore: Giovanni Valenti

ARBITRO: Valerio Vogliacco (Sezione di Bari – BA)

Assistente 1: Michele Fracchiolla (Bari – BA)

Assistente 2: Antonio Alessandrino (Bari – BA)

Quarto Ufficiale: Giovanni Di Palma (Cassino – FR)

Operatore FVS: Giuseppe Scarpati (Formia – LT)

Ammonite: 51’ Carcassi (N), 64’ Bellucci (N), 89’ Jusjong (N)

Espulse: –

Angoli: 4,1

Recupero: 3’ pt; 6’ st