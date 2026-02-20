Adnkronos News

Trapani, ascolta musica con le cuffie e non sente l’arrivo del treno: muore a 17 anni

(Adnkronos) – Tragedia nel Trapanese. Un 17enne è morto investito da un treno sulla linea Trapani-Castelvetrano. L’incidente è avvenuta all’altezza di contrada San Nicola, intorno alle 12.30. Sembra che il giovane, di origine tunisina, avesse le cuffie e stesse ascoltando musica ad alto volume: per questo non si sarebbe accorto dell’arrivo del treno né dei tentativi del macchinista di avvisarlo con il fischio. Inutile anche il tentativo di frenare il convoglio. L’impatto è stato fatale. Sul posto sono arrivati i genitori della vittima e la mamma è stata colta da un malore.  

Il traffico ferroviario è rimasto interrotto per alcune ore ed è da poco ripreso. Sulla tragedia stanno indagando i poliziotti della Polfer di Marsala con l’aiuto dei colleghi di Trapani. La procura di Marsala ha disposto l’autopsia sul corpo del diciasettenne.  

 

Il diciassettenne viveva a Campobello di Mazara insieme ai genitori. Quando è stato investito dal treno, il ragazzo stava lavorando in campagna, in contrada San Nicola, alla potatura di alcuni alberi nei pressi dei binari. Ancora da chiarire come il giovane sia riuscito a raggiungere binari. 

