Teatro, Lottounico apre la selezione per il ‘Progetto Compagnia Under 35’

(Adnkronos) – Scrivere un testo pensato per un gruppo, trasformare lo spazio di prova in una comunità creativa, dare voce alle urgenze delle giovani generazioni e indagare come il teatro possa raccontare e rielaborare il loro presente. Sono gli obiettivi del ‘Progetto Compagnia Under 35’, un percorso formativo gratuito rivolto a compagnie under 35 – inclusi gruppi non ancora costituiti formalmente – finalizzato alla creazione di un’opera teatrale originale, che sarà scritta, provata e rappresentata all’interno della sede di Lottounico A.p.s. (Roma, via Lanusei 3 -Municipio VII), con il tutoraggio di Giampiero Rappa e di altri professionisti del settore. Sono previste due aperture pubbliche.

– Essere una compagnia di max 6 artisti/e, compreso regista e/o drammaturgo/a

– Tutti i componenti devono essere under 35 alla data del 20/02/26

– Avere un testo inedito, anche in bozza o non finito, su cui si intende lavorare

Tramite call pubblica (dal 20/02/26 al 10/03/26) verranno selezionate max 4 compagnie che parteciperanno alla successiva fase di selezione in presenza nei giorni 31/03/26 e 1/04/26, al termine della quale verrà scelta la compagnia under 35 che parteciperà al progetto in ognuna delle sue fasi.

fase 1: laboratori di formazione (dall’ 8/05/26 al 10/05/26; dal 15/05/25 al 17/05/26; il 29/05/26);

fase 2: Lavoro in sala continuativo (dal 14/06/26 al 25/06/26)

fase 3: Aperture al pubblico: 26 e 27 giugno 2026 ore 20.00

Tutte le attività sono a titolo gratuito ed è riconosciuta la paga minima per le aperture al pubblico.

Prenotazioni per le aperture pubbliche del 26 e 27 giugno 2026: [email protected]

Per info sui materiali da inviare per CANDIDARSI: [email protected]

Telefono: 3473110351

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, è vincitore dell’Avviso Pubblico, curato dal Dipartimento Attività Culturali, per la concessione di contributi destinati a sale teatrali private con capienza inferiore a 100 posti aventi sede a Roma, per progetti di ricerca e sperimentazione nell’ambito dello spettacolo dal vivo e della formazione. Stagione 2025/2026

L’intero Progetto si svolgerà presso la sede di Lottounico A.p.s a Roma in via Lanusei 3, Municipio VII. Metro C Lodi, FC1 Ponte Casilino, Stazione Roma Tuscolana. Il locale è dotato di servizi per disabili.

