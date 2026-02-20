Statistiche e precedenti di Chiffi, il Napoli lo troverà domenica a Bergamo

Finalmente la “settimana tipo” da sfruttare per il Napoli in vista del crocevia Champions della 26esima di Serie A contro l’Atalanta, match in agenda alla New Balance Arena di Bergamo domenica 22 febbraio alle ore 15. Tante le decisioni arbitrali fin qui sfavorevoli agli azzurri e tanta di conseguenza l’attenzione sul nominativo del direttore di gara che, come comunicato dall’AIA, sarà il signor Daniele Chiffi della sezione AIA di Padova. I due guardalinee saranno quindi Cecconi e Moro, mentre il ruolo di quarto ufficiale verrà assegnato al signor Zufferli. Della revisione in sala VAR se ne occuperanno infine Aureliano e Di Paolo.

Si legge su mattino.it che se infatti si escludesse la stagione corrente, dove sono arrivati 2 k.o su 2 contro Milan e Bologna, entrambi fuori casa, il bilancio delle gare precedentemente dirette da Chiffi diverrebbe ampiamente positivo lato Napoli: a raccontarlo la lunga striscia d’imbattibilità fatta di 2 pareggi e ben 10 vittorie, l’ultima a domicilio contro la Juventus per 2-1 nell’annata 2024/25. Luci e ombre anche per quanto riguarda il bilancio vantato dall’Atalanta nei match arbitrati dal fischietto di Padova: 6 le vittorie, 3 i pareggi e 5 le sconfitte.