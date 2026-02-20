Spalletti su Kalulu: “due ingiustizie evidenti”
La Juventus si è vista rigettare il ricorso per la squalifica di Pierre Kalulu dalla corte Sportiva d’Appello, fatto che ha portato la società bianconera a chiedere la grazia direttamente al presidente Gabriele Gravina per acclarata ingiustizia.
Il tecnico Luciano Spalletti ha parlato di questa scelta in conferenza stampa. Queste le sue parole riportate da Tuttonapoli:
“Su Kalulu dico che è un atto dovuto della società perché trattasi di due ingiustizie evidenti a cui tutti sono stati costretti a prendere atto. Secondo me la società ha fatto bene proprio per la considerazione che è venuta fuori in maniera totale di tutte le componenti”.