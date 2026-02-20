Serie A, Sassuolo-Verona 3-0: Berardi porta i neroverdi in zona Europa

Si è concluso l’anticipo della 26esima giornata di Serie A tra Sassuolo e Verona, che ha visto la netta vittoria per 3-0 della squadra di Fabio Grosso.

Il primo tempo è iniziato in modo equilibrato, ma negli ultimi cinque minuti il Sassuolo ha trovato due gol: il primo con Pinamonti, il secondo con Berardi.

Nel secondo tempo è stato ancora Berardi a chiudere il match, firmando la sua doppietta e fissando il risultato sul definitivo 3-0.

Sul finale espulsione di Al Musrati.

Il Sassuolo sale a quota 35 punti e, almeno per una notte, si porta in solitaria all’ottavo posto. Il Verona resta invece ultimo.

Tabellino:

Marcatori: 40′ Pinamonti, 44′ Berardi, 62′ Berardi

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly (36′ Romagna), Walukiewicz (89′ Pedro Felipe), Idzes, Ulisses; Thorstvedt, Lipani, Koné (73′ Iannoni); Berardi, Pinamonti (72′ Nzola), Laurienté (73′ Fadera). All. Grosso.

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric (73′ Oyegoke), Niasse, Al-Musrati, Harroui (82′ Suslov), Frese; Bowie (82′ Vermesan), Sarr (72′ Mosquera). All. Sammarco.

Arbitro: Marinelli

Ammoniti: Coulibaly, Edmundsson, Walukiewicz

Espulso: Al Musrati per doppia ammonizione