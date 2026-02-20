A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuta Jolanda De Rienzo:

Factory della Comunicazione

“Che esame è l’Atalanta?

Esame difficilissimo, hai scelte obbligate in difesa, e c’è McTominay che è un punto interrogativo. Menomale che c’è Hojlund, l’ex di questa partita, nato con Gasperini e cresciuto con Conte; è tutto sulle spalle di Rasmus. La difesa dell’Atalanta è coriacea con quest’identità che ha donato Palladino. Scamacca o Krstovic sono forti. E Scamacca vuole fare bene anche per la Nazionale. Se si fa la conta delle assenze, il Napoli non sta bene.

Chi preferirei dietro Hojlund con Vergara?

Ci metterei Elmas. Devi pensare a gestire la partita e mettere Giovane e Alisson Santos a gara in corso. Sarà una gara molto tattica, avrei bisogno di un giocatore utile tatticamente che non mi faccia esporre troppo”.