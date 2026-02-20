Schira: “Il punto sul rinnovo di McTominay”

NewsCalcioIn Evidenza

Il futuro di Scott McTominay sembra sempre più legato al Napoli. A confermarlo è Nicolò Schira, che sul suo canale YouTube ha fatto il punto sulla trattativa in corso per il prolungamento di contratto.

McTominay, spesso utilizzato anche in ruoli non ideali, si è sempre messo a disposizione, garantendo un contributo realizzativo da attaccante aggiunto e spostando gli equilibri. L’ipotesi sul tavolo è un rinnovo fino al 2030 con opzione per il 2031. La sensazione, secondo quanto riportato da TuttoNapoli, è che l’intesa definitiva possa arrivare entro la fine del campionato.

