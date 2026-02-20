Schira: “Il punto sul rinnovo di McTominay”

Il futuro di Scott McTominay sembra sempre più legato al Napoli. A confermarlo è Nicolò Schira, che sul suo canale YouTube ha fatto il punto sulla trattativa in corso per il prolungamento di contratto.

Factory della Comunicazione

McTominay, spesso utilizzato anche in ruoli non ideali, si è sempre messo a disposizione, garantendo un contributo realizzativo da attaccante aggiunto e spostando gli equilibri. L’ipotesi sul tavolo è un rinnovo fino al 2030 con opzione per il 2031. La sensazione, secondo quanto riportato da TuttoNapoli, è che l’intesa definitiva possa arrivare entro la fine del campionato.